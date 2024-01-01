Экс-замначальника ИК-37 Прикамья Андрея Шварёва оставили в СИЗО
Краевой суд не удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения
Пермский краевой суд после рассмотрения ходатайства адвокатов бывшего заместителя начальника ИК-37 Андрея Шварёва оставил без изменения определение суда нижестоящей инстанции. Сторона защиты пыталась добиться изменения меры пресечения Шварёву, не связанной с ограничением свободы. Сейчас обвиняемый во взятках сотрудник ГУФСИН находится в СИЗО. Об этом сообщает Properm.ru.
Ранее, в конце мая, по решению Свердловского районного суда Перми Шварёву продлили срок содержания под стражей до 11 августа.
Уголовное дело в отношении Шварёва было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю летом 2023 года, примерно в это же время Шварёв уволился из системы ФСИН и уехал на спецоперацию. По версии следствия, замначальника в ходе работы в колонии превысил свои полномочия и получил взятку. Однако задержать его следователям не удалось, так как он отправился в зону СВО.
Тем не менее, в начале апреля его всё же задержали на территории ДНР, доставили в Пермь и арестовали по обвинению в получении взяток.
В мае ему отказали в приостановлении уголовного дела.
Напомним, в марте 2024 года был арестован и начальник этой же исправительной колонии Илья Асламов. Он обвиняется в покушении на получение взятки.
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