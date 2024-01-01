Участнику СВО из Пермского края отказали в приостановлении уголовного дела Следствие не признаёт войска ДНР российскими Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю отказались приостанавливать уголовное дело в отношении Андрея Шварёва, бывшего заместителя начальника исправительной колонии №37 в Чусовском округе. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в начале апреля его задержали на территории ДНР, доставили в Пермь и арестовали по обвинению в получении взяток.

Шварёв в 2023 году в ДНР заключил контракт и участвовал в СВО в составе отдельного формирования «Каскад» внутренних войск республиканского МВД. Поэтому командование обратилось к пермским следователям с ходатайством приостановить производство по делу, ссылаясь на то, что УПК теперь обязывает делать это, если фигурант заключил контракт в военное время. Однако следствие полагает, что войска ДНР к вооруженным формированиям России не относятся.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что готов заключить контракт уже с Министерством обороны России.

Уголовное дело в отношении Шварёва было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю летом 2023 года, примерно в это же время Шварёв уволился из системы ФСИН и уехал на спецоперацию. По версии следствия, замначальника в ходе работы в колонии превысил свои полномочия и получил взятку. Однако задержать его следователям не удалось, так как он отправился в зону СВО.

Напомним, в марте 2024 года был арестован и начальник этой же исправительной колонии Илья Асламов. Он обвиняется в покушении на получение взятки.

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