Бывшего замначальника колонии в Пермском крае оставили в СИЗО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил под стражей бывшего заместителя начальника исправительной колонии №37 по безопасности и режиму Андрея Шварёва. Об этом сообщает Properm.ru.

Уголовное дело в отношении Шварёва было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю летом 2023 года, примерно в это же время Шварёв уволился из системы ФСИН и уехал на спецоперацию. По версии следствия, замначальника в ходе работы в колонии превысил свои полномочия и получил взятку. Однако задержать его следователям не удалось, так как он отправился в зону СВО. В апреле 2024 года Андрей Шварёв был задержан в Донецке и отправлен в Пермь, где Свердловский районный суд Перми арестовал его на два месяца.

Защитники Шварёва говорят, что дело было возбуждено уже после его увольнения из ФСИН, и потому он не может являться фигурантом. Прокурор утверждала, что офицер вышел на пенсию и отправился на СВО уже после возбуждения уголовного дела, вероятно, чтобы скрыться от правосудия.

Напомним, в марте 2024 года был арестован и начальник этой же исправительной колонии Илья Асламов. Он обвиняется в покушении на получение взятки. Свердловский районный суд 19 марта избрал меру пресечения и предполагаемому взяткодателю — предпринимателю Олегу Попову. Подозреваемые пробудут под стражей два месяца — до 17 мая.

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