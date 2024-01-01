В Пермском крае задержали бывшего заместителя начальника ИК-37 В марте был арестован руководитель этой колонии Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Бывший замначальника исправительной колонии №37 (ИК-37) по безопасности и оперативной работе Андрей Шварёв отправлен в СИЗО в рамках уголовного дела о превышении полномочий. Об этом пишет Properm.ru, ссылаясь на данные Свердловского районного суда.

Сообщается, что он якобы был в розыске, выехал в зону специальной военной операции.

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте этого года Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника ИК-37 Ильи Асламова.

Чиновника ФСИН подозревают во взятке. Он пробудет в СИЗО до 17 мая. Вместе с ним был задержан предприниматель Олег Попов. Ему вменяется в вину посредничество во взятке.

Ранее краевой суд оставил без удовлетворения и жалобу адвокатов начальника пермской исправительной колонии № 29 Дмитрия Ассанова. Они просили заменить подзащитному меру пресечения с ареста в СИЗО на домашний арест или залог. Ассанов обвиняется в получении взятки в сумме более 1 млн руб.





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