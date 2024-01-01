Экс-начальника ИК-37 Илью Асламова оставили в СИЗО до июля Бывшего сотрудника подозревают во взятке Поделиться Твитнуть

По решению Пермского краевого суда жалоба бывшего начальника ИК-37 Ильи Асламова и предпринимателя Олега Попова оставлена без удовлетворения. Задержанные пытались оспорить приговор нижестоящей инстанции, чтобы изменить меру пресечения. Однако краевой суд отказал. Теперь оба обвиняемых остались в СИЗО до 17 июля. Об этом сообщает Properm.ru.

Илью Асламова и Олега Попова задержали в марте этого года. Первому инкриминируют покушении на получение взятки. По решению Свердловского районного суда ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Такую же меру избрали и предпринимателю Олегу Попову. Они пытались оспорить это решение, но безуспешно.

При этом Асламова обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а Попова — в посредничестве в совершении этого преступления.

Ранее пермская общественница и журналистка Оксана Асауленко писала, что осуждённые ИК-37 жаловались на вымогательства со стороны сотрудников колонии. После этого в отношении заместителя начальника исправительного учреждения Андрея Шварёва было возбуждено уголовное дело. Олег Попов проходил одним из основных свидетелей по этому делу.

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