Дело о взятках бывшего начальника колонии в Прикамье передано в суд Илью Асламова задержали в марте 2024 года Поделиться Твитнуть

Следователи Второго отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела против экс-главы исправительной колонии, обвиняемого в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствием установлено, что 6-7 апреля 2023 года обвиняемый, будучи начальником ИУ в Чусовском городском округе, через посредника получил часть взятки — не менее 150 тыс. рублей из общей суммы в 200 тыс. рублей. Деньги предназначались за действия в рамках его служебных полномочий в интересах осуждённого.

Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, говорится в информации следкома.

Как стало известно «Новому компаньону», речь идет об Илье Асламове, бывшем руководителе ИК-37 в Чусовском округе. Его задержали в марте 2024 года.

Также в суд направлено дело в отношении посредника, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

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