Раненый ножом школьник из Прикамья пришёл в сознание ЧП случилось в Александровске 19 февраля

В пятницу, 20 февраля, в Министерстве здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» рассказали о состоянии подростка, который пострадал во время нападения одноклассника с ножом.

«Пострадавший находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей», — заявили изданию в минздраве, отметив, что школьник пришёл в сознание.

Напомним, ЧП в школе №1 Александровска произошло утром 19 февраля, когда семиклассник пришёл в школу с ножом. На лестничном марше он ранил своего одноклассника, нанеся ему удары по телу и шее. После этого пострадавшего срочно доставили на операцию в Березники, а потом санавиацией в Пермь. Нападавшего задержали следователи СК. Заведено уголовное дело.

