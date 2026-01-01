Пермский минздрав запустит телемедицинские консультации пациентов в МАХ Количество жалоб на проблемы с записью к врачам снизились в два раза Поделиться Твитнуть

Фото: jannoon028

freepik.com

На февральском пленарном заседании Законодательного собрания Прикамья и.о. министра здравоохранения региона Анастасия Крутень рассказала о реализации кадровой политики, доступности медпомощи и планах на 2026 год. Так, в этом году в регионе планируется запуск телемедицинских консультаций в нацмессенджере.

«Мы планируем к реализации в 2026 году внедрение дополнительного способа записи через официальный бот в национальном мессенджере МАХ. В эти выходные мы внедрили модуль телемедицинской консультации «Врач—Пациент», у нас этого не было, с дистанционным закрытием больничных листов через мессенджер МАХ. Мы надеемся, что это также увеличит доступность для посещения наших медицинских организаций», — рассказала она.

Сейчас доля самостоятельной записи пациентов к врачам достигла 90%, 65% записываются с первой попытки по 15 основным специальностям. Количество доступных слотов выросло в 1,5 раза, а количество жалоб на проблемы с записью снизилось вдвое. Ранее минздрав внедрил возможность записаться на приём через официальный бот в МАХе.

Особое внимание в докладе было уделено кадровому вопросу. Основное направление подготовки — развитие программ целевого обучения. По результатам конкурсного отбора в медицинские вузы в 2025 году было зачислено 498 человек, из них 353 студента (+9% к прошлому году) и 145 ординаторов (+17%). Студенты-целевики, обучающиеся на специалитете, получают выплаты 29,8 тыс. руб. в год, ординаторы — 77 тыс., студенты медколледжей — 20 тыс. Совмещающие учёбу с работой 200 студентов и ординаторов получили выплаты по 100 тыс. руб.

Участниками программ «Земский доктор/Земский фельдшер» и «Медицинские кадры Прикамья» в 2025 году стали 171 и 159 человек соответственно. Единовременные выплаты за год предоставлены 25 работникам, земельные участки — 58-ми. Благодаря комплексному подходу в регионе увеличилось число узких специалистов, уровень обеспеченности врачами вырос в 25 округах, средним медперсоналом — в 20 территориях.

«Регион уделяет особое внимание комплексному развитию здравоохранения. В территориях строят новые больницы и закупают современное оборудование, в крае реализуют программы, направленные на привлечение профессиональных медицинских кадров. Сочетание современного оснащения и квалифицированных специалистов позволяет повышать качество профилактики и эффективнее заботиться о здоровье прикамцев», — отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 19 февраля отсутствовали Эдуард Аветисян (отпуск), Александр Бойченко (командировка), Юрий Борисовец (производственная необходимость), Елена Зырянова (отпуск), Дмитрий Кожанов (производственная необходимость), Алексей Наборщиков (командировка), Степан Федотовских (производственная необходимость).

