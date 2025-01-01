Пермякам стал доступен ещё один способ для записи на приём к врачу Услуга доступна в мессенджере МАХ Поделиться Твитнуть

В Пермском крае появился новый способ для записи на приём к врачам. Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, жители могут воспользоваться официальным ботом в мессенджере МАХ.

«️У жителей Пермского края появился ещё один способ для дистанционной записи на приём к врачу. Помимо «Госуслуг» и регионального портала «К врачу», запущен официальный бот в национальном мессенджере МАХ», — рассказали в ведомстве.

Чат-бот полностью интегрирован с расписанием Единой информационной системы здравоохранения региона. Бот сможет сам определять поликлинику, к которой прикреплён авторизованный пользователь, и предоставлять возможность записаться к нужным специалистам. Воспользоваться новым способом записи не смогут только жители, прикреплённые к поликлиникам ФМБА России (бывшие МСЧ № 133 и 140). При этом они могут по-прежнему воспользоваться Госуслугами.

Ранее сообщалось, что с 20 декабря вход в личный кабинет приложения «К врачу» станет возможен только через учётную запись на «Госуслугах». По данным минздрава Прикамья, новые правила нужны для повышения безопасности персональных данных и для соответствия федеральным требованиям к информационным системам в сфере здравоохранения.

