Пермяков предупредили об изменениях в работе сервиса записи к врачам Попасть в личный кабинет будет возможно только после авторизации на «Госуслугах» Поделиться Твитнуть

Скриншот приложения "К врачу"

Министерство здравоохранения Пермского края предупреждает жителей региона об изменениях в правилах пользования сервисом для записи к врачам в государственные медучреждения. В декабре вход в личный кабинет приложения «К врачу» станет возможен только через учётную запись на «Госуслугах».

«С 20 декабря будет отключена авторизация через электронную почту как на портале «К врачу», так и в мобильном приложении «К врачу». Вход в личный кабинет станет возможен только через учётную запись на «Госуслугах». В настоящее время проводятся работы по переходу на обязательную авторизацию пользователей», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что новые правила вводятся для повышения безопасности персональных данных пациентов, а также в целях соответствия федеральным требованиям к информационным системам в сфере здравоохранения. Переход на единую систему авторизации позволит автоматически синхронизировать связанные с медициной данные, необходимые при обращении к специалистам за помощью.

Жителям, у кого нет учётной записи на портале «Госуслуги», рекомендуют пройти регистрацию заранее и проверить актуальность данных полиса ОМС и СНИЛС в личном кабинете.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.