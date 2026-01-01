Одобрена инициатива о льготе на заготовку древесины для участников СВО Прикамья Льгота будет распространяться на членов их семей Поделиться Твитнуть

Фото: freepik

freepik.com

Инициатива о введении в Прикамье льготы на заготовку древесины для участников СВО и их семей была одобрена на пленарном заседании краевого заксобрания. Депутаты поддержали документ в первом чтении.

Напомним, губернатор Дмитрий Махонин предложил ввести льготу для участников спецоперации в размере 50% на покупку древесины для строительства и ремонта частных жилых домов и хозяйственных построек.

После принятия законопроекта во втором чтении приобрести древесину по сниженной цене в лесодефицитных районах смогут военнослужащие, проходящие службу по мобилизации или контракту, добровольцы, а также сотрудники войск национальной гвардии РФ, имеющие специальные звания полиции.

Доработка документа ко второму чтению предусмотрена до 26 февраля. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.