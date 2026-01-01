Пострадавшего в школе Прикамья подростка доставили в больницу Березников На мальчика напал с ножом одноклассник Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, школьник, получивший ранения в СОШ №1 Александровска, доставлен бригадой скорой медицинской помощи в березниковскую больницу.

«Пострадавший находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Мультидисциплинарная команда хирургов приступила к лечению, проводится операция», — пояснили в ведомстве.

Сейчас планируется эвакуация мальчика в Пермь. Борт санавиации вылетел уже в Березники.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 19 февраля в школе Александровска произошло нападение: семиклассник ранил своего сверстника ножом в грудь. Нападавшего задержали учителя и передали полиции. После инцидента прокуратура начала проверку, а следователи СК завели три уголовных дела.

