В Прикамье приняли законопроект о расширении бесплатной юридической помощи В перечень получателей вошли многодетные и сироты

Законопроект о расширении перечня получателей бесплатной юридической помощи в Прикамье прошёл второе чтение. На пленарном заседании краевого парламента 19 февраля документ был принят во втором чтении.

Ранее на бесплатную помощь юристов в регионе могли рассчитывать женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, отцы, воспитывающие детей до трёх лет без матери, и родители, награждённые почётным знаком «За достойное воспитание детей». Молодёжный парламент предложил добавить в категорию получателей многодетных родителей до достижения их старшим ребёнком 18 лет или 23 лет при условии его обучения по очной форме.

В январе законопроект прошёл первое чтение. Во время доработки документа депутаты профильного комитета приняли решение расширить льготу также на молодых людей 18-23 лет, которые потеряли одного или обоих родителей в период обучения. Это касается программ основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения или профессиональной подготовки. Право на помощь распространяется и на законных представителей этой категории граждан.

