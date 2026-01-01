Ещё одной категории граждан в Прикамье будут предоставлять бесплатную юридическую помощь Доработанный законопроект рассмотрят на пленарке ЗС в феврале Поделиться Твитнуть

freepik / freepik.com

Депутаты комитета краевого парламента по социальной политике завершили работу над законопроектом, расширяющим круг лиц, которые могут получить бесплатную юридическую помощь, сообщает телеграм-канал краевого парламента.

По инициативе губернатора Дмитрия Махонина в список льготных категорий включили молодых людей 18-23 лет, которые потеряли одного или обоих родителей в период обучения. Это касается программ основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения или профессиональной подготовки. Право на помощь распространяется и на законных представителей этой категории граждан.

Проект закона был принят в первом чтении в январе. Молодежный парламент Пермского края предложил оказывать бесплатную юридическую помощь многодетным семьям, в которых трое и более детей, до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Если старший ребенок продолжает очное обучение, помощь предоставляется до его 23-летия.

Доработанный законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Прикамья в феврале.

