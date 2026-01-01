Многодетные семьи в Пермском крае смогут получать помощь юристов бесплатно Законопроект прошёл первое чтение Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / ru.freepik.com

В Пермском крае многодетные семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей, смогут получать бесплатную юридическую помощь. Соответствующий законопроект депутаты краевого парламента поддержали в первом чтении на пленарном заседании 22 января.

В данный момент региональным законом закреплён ряд категорий лиц, которые могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, в том числе женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, отцы, воспитывающие детей до трёх лет без матери, награждённые почётным знаком «За достойное воспитание детей». Категория многодетных семей в законе отсутствует.

В случае утверждения законопроекта во втором чтении юридическую помощь смогут получать многодетные родители до достижения старшим ребёнком 18 лет или 23 лет при условии его обучения по очной форме. Для подтверждения необходимо будет представить удостоверение многодетной семьи и справку об обучении в школе либо вузе или организации СПО по очной форме обучения.

Принятие предложенных поправок не потребует дополнительного финансирования из бюджета края. Поправки к законопроекту для подготовки его ко второму чтению внесут до 29 января. Как отмечается в проекте закона, новая норма вступит в силу в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.