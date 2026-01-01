Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На балетный конкурс в Пермь готовы приехать участники из 14 стран «Арабеск» 2026 года завершил приём заявок Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Дирекция XIX Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой подвела итоги заявочной кампании. В 2026 году поступило 354 анкеты от артистов и хореографов из 14 стран.

Интересно, что на предыдущем «Арабеске» в 2024 году (конкурс проходит один раз в два года) стран-участниц было столько же — 14, а количество заявок на треть меньше — 220.

В этом году, по наблюдениям директора конкурса Елены Завершинской, произошёл настоящий всплеск интереса к пермскому конкурсу среди молодых танцовщиков во всём мире и в городах России, причём основная масса заявок поступила буквально в последнюю неделю, хотя их приём идёт с октября 2025 года.

Среди потенциальных участников — исполнители из России, Бразилии, Франции, Японии, Италии, Турции, Монголии и других стран. Впервые на конкурс заявилась участница из Австралии. Танцовщики с этого континента не бывали в Перми никогда. После многолетнего перерыва на конкурс возвращаются участники из Узбекистана. Намерена приехать танцовщица из США. А вот конкурсанты из Монголии и Бразилии участвуют в «Арабеске» практически всегда, и нынешний год — не исключение. Правда, наличие заявки ещё не гарантирует участие в конкурсе: молодым танцовщикам надо найти финансирование своей поездки в Пермь, что получается не всегда.

На конкурсе выступят представители 26 городов России — Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, Барнаула, Красноярска, Самары, Якутска и других. По словам Елены Завершинской, будут представлены все действующие в России профессиональные балетные школы. Впервые приедут участники из Калининграда и Кемерово: они будут представлять два недавно открывшихся филиала Московской академии хореографии.

Традиционно широко будет представлено Пермское хореографическое училище. Как сообщила директор школы Дарья Соснина, состав пермской команды ещё формируется, но высока вероятность увидеть в конкурсе перспективных танцовщиков, которые выступали в главных партиях в балете «Жемчужина» (6+) — Романа Лобаса, Юлию Манджиеву, Арину Тимергалиеву и Павла Харламова. Кроме того, в составе участников - четыре представителя балетной труппы Пермского театра оперы и балета.

На конкурс классической хореографии «Арабеска» поступило 134 заявки: в старшей возрастной группе (18-25 лет) — 74 танцовщика, в младшей (13-17 лет) — 60. На конкурс современной хореографии подано 220 заявок: 135 от хореографов и 85 от исполнителей.

Напомним, конкурс «Арабеск» пройдет с 15 по 26 апреля и станет частью программы событий, посвящённых 100-летию Пермского балета. На торжественном открытии солисты Пермского театра оперы и балета представят одноактный балет Алексея Мирошниченко «Вариации на тему рококо» (6+) на музыку П.И. Чайковского, а во втором отделении артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова (Барнаул) исполнят музыкальный спектакль по мотивам романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды» (6+) в постановке народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева.

Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой проводится в Перми с 1988 года. За это время в нем приняли участие около 2 тыс. молодых артистов балета и учащихся государственных и частных театров и учебных заведений России и зарубежных стран. Основная задача конкурса «Арабеск» — открывать новые имена, предоставляя им широкие возможности для успешной карьеры, сохранять богатое наследие классического балета и развивать современную хореографию, являясь творческой лабораторией для молодых хореографов и исполнителей современного танца. Конкурс является значимым культурным событием в России и во всем мире. В 2024 году журнал «Балет» за большой вклад в развитие отечественной хореографии наградил Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Е. Максимовой призом «Душа танца».

Организатором конкурса является Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. С 1994 года конкурс проходит под патронатом ЮНЕСКО.

«Арабеск» проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края и Союза театральных деятелей России.

