Открытый российский конкурс артистов балета пройдёт в Перми 15-24 апреля Продажа билетов на «Арабеск» откроется 22 января

Сцена из спектакля "Блуждающие звёзды". Фото: ansamblaltai.ru

В Пермском театре оперы и балета 15-24 апреля пройдёт XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой.

На открытии конкурса 15 апреля будут показаны два одноактных спектакля. В первом отделении — репертуарное название Пермского балета «Вариации на тему рококо» (6+) на музыку П.И. Чайковского в хореографии Алексея Мирошниченко. Во втором отделении Государственный молодёжный ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова (Барнаул) исполнит музыкальный спектакль «Блуждающие звезды» (6+) по мотивам одноимённого романа Шолом-Алейхема. Режиссер-постановщик, автор либретто и мультимедийного оформления — народный артист СССР и РФ, художественный руководитель «Арабеска» Владимир Васильев, хореографы — Владимир Васильев и Дмитрий Залесский. Музыка в спектакле сборная, очень разнообразная; музыкальный редактор — Петр Каменных.

Конкурсные показы «Арабеска» пройдут с 16 по 24 апреля. Гала-концерты лауреатов и дипломантов состоятся 25 и 26 апреля.

В настоящее время дирекция конкурса продолжает приём заявок от участников. Подать документы можно до 10 февраля. В ближайшее время дирекция представит обновлённый состав основного жюри конкурса и жюри прессы.

Завтра, 22 января, в кассе и на сайте Пермского театра оперы и балета стартует продажа билетов на события «Арабеска».

Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой проводится в Перми с 1988 года один раз в два года. За всё время в нём приняли участие более 1500 молодых артистов балета. В 2024 году журнал «Балет» за большой вклад в развитие отечественной хореографии наградил Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Е. Максимовой призом «Душа танца».

Организатором конкурса является Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. «Арабеск» проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края и Союза театральных деятелей России. С 1994 года конкурс проводится под патронатом ЮНЕСКО.

В нынешнем году «Арабеск» посвящён 100-летию Пермского балета. Его художественный руководитель Владимир Васильев намерен присутствовать на событии, участвовать в работе жюри и, по традиции, отметить 18 апреля свой день рождения в Перми.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», 20 января были обнародованы имена лауреатов балетного приза «Душа танца», и среди них — пермский хореограф Алексей Расторгуев.

