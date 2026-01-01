Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский хореограф стал «Рыцарем танца» Алексей Расторгуев — лауреат приза журнала «Балет» Поделиться Твитнуть

Алексей Расторгуев / фото: onli-vk.ru

Журнал «Балет» опубликовал имена лауреатов профессионального приза «Душа танца» по результатам 2025 года. Это самая престижная в России награда в области профессионального балета.

В номинации «Рыцарь танца» лауреатом стал Алексей Расторгуев, художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова», его ведущий солист и хореограф, выпускник Пермского хореографического училища (1996 год выпуска).

Кроме того, в номинации «Звезда балета» лауреатом стала ещё одна выпускница училища — солистка Самарского театра оперы и балета Ксения Овчинникова (2008 год выпуска).

Пермские танцовщики и балетмейстеры становятся лауреатами «Души танца» почти каждый год. Так, уже становился «Рыцарем танца» предшественник Расторгуева — бывший худрук «Балета Евгения Панфилова» Сергей Райник, а основатель коллектива Евгений Панфилов был удостоен звания «Маг танца». В разные годы приз получали прима Пермского балета Елена Кулагина, прима "Балета Евгения Панфилова" Мария Тихонова, художественный руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко и многие другие выдающиеся представители балета Прикамья.

Профессиональный балетный приз «Душа танца» был учрежден в 1994 году Министерством культуры Российской Федерации и журналом «Балет». Приз не имеет финансового вознаграждения и представляет собой специально изготовленную статуэтку (автор — скульптор Олег Закоморный), которая вручается вместе с дипломом в торжественной обстановке. Решение о присуждении приза принимается редакционной коллегией и творческим советом журнала «Балет».

Торжественная церемония награждения и гала-концерт лауреатов состоятся весной 2026 года в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

