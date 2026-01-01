Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три учреждения культуры в Прикамье получат по 3 млн на обновление материальной базы Субсидии предоставлены по итогам Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 3 февраля подписал постановление «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры». Финансирование проходит в рамках национального проекта «Семья».

Согласно постановлению, поощрение получат два муниципальных дворца культуры: Лысьвенский культурно-деловой центр и Культурно-деловой центр Чусового. В конкурсе есть и третий победитель — Пермский дом народного творчества «Губерния», который не является муниципальным и поэтому финансируется не в раках этого постановления.

Каждое из учреждений-победителей получит субсидию размером в 3,125 млн руб.

Как рассказал «Новому компаньону» ведущий специалист Лысьвенского культурно-делового центра Евгения Ведерников, победителем Всероссийского конкурса лысьвенский ДК стал благодаря циклу лабораторий-практикумов по народному творчеству «Расписная городьба».

На средства субсидии культурно-деловой центр намерен обустроить студию звукозаписи: отремонтировать специальное помещение с применением звукоизолирующих материалов, приобрести оборудование — полный набор аппаратуры для записи и обработки звука, а также фотоаппарат с набором объективов и видеопроекционную технику.

В Чусовом на эти средства будет приобретено театрально-концертное сценическое оборудование: активная акустическая система, активный сабвуфер, активный монитор, цифровой микшерный пульт, генератор тумана, световая консоль и моторизованный эксран для проектора размерами 3х4 м, а также соединительные кабели, разъёмы и другие вспомогательные детали.

ПДНТ «Губерния», по словам художественного руководителя учреждения Натальи Чащухиной, победил в конкурсе с фестивалем молодёжных и детских театром «Моя игра». На средства субсидии планируется провести ремонт гримёрных комнат, чтобы создать комфортные условия для работы и участникам «Моей игры», и другим многочисленным коллективам, выступающим на сцене ПДНТ.

Как уже сообщалось ранее, тем же постановлением предусмотрены бюджетные субсидии в общей сумме 8 млн руб. библиотекам на создание детских культурно-просветительских центров.





