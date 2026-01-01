Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Библиотеки Пермского края получат 8 миллионов рублей на создание детских центров Распределены субсидии из бюджета Пермского края на модернизацию учреждений культуры Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 3 февраля подписал постановление «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры». Финансирование проходит в рамках национального проекта «Семья».

Конкурс на создание детских культурно-просветительских центров выиграли пермская детская библиотека №5 им. Е.Ф. Трутневой и оханская библиотека им В.Н. Серебренникова.

Библиотека им. Трутневой получит 3,9 млн руб. Здесь планируют оборудовать игровую зону для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для которой будет приобретёно интерактивное оборудование, в том числе бизиборд — развивающая панель с закреплёнными на ней небольшими предметами, устройствами и механизмами для развития мелкой моторики, логики и навыков самообслуживания по методике Монтессори. Будет также обустроено пространство для мастер-классов с проекционным комплексом и легко трансформируемой мебелью. В рамках проекта откроется ещё и территория развития «Сказочная мастерская», где будет установлена интерактивная песочница с возможностью создания песочной анимации. Кроме того, библиотека приобретёт переносное пианино.

Такая же сумма выделена библиотеке им. Серебренникова. Благодаря этим средствам библиотека оборудует три новых зоны: зону семейного чтения, где родители смогут читать вслух совсем маленьким детям, творческую мастерскую для мастер-классов и научных занятий и игровую интерактивную зону.

Новые детские центры должны начать работу в конце сентября 2026 года.

