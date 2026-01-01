Стало известно, когда в Перми откроют надземные переходы у «Завода Шпагина» Подготовлен проект перехода от галереи к набережной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Реализацию проектов по строительству и реконструкции двух надземных пешеходных переходов у «Завода Шпагина» в Перми планируют завершить в 2026-2027 годах. Об этом на заседании комитета регионального парламента по развитию инфраструктуры сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

В рамках обсуждения доступности нового здания галереи, расположенного на территории культурного пространства, он также рассказал, что в данный момент завершено проектирование перехода, который свяжет галерею и набережную Камы.

«Планируем надземный пешеходный переход от галереи на набережную. Мы закончили проектирование, заходим в экспертизу», — отметил министр.

Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский также подчеркнул, что всего запланировано два надземных перехода, которые сделают «Завод Шпагина» более доступным. Это строительство перехода через ж/д пути от набережной Камы к музеям «Пермский период» (в здании бывшего цеха «Литера Д1») и новой Пермской художественной галерее, — он будет принадлежать муниципалитету.

Второй объект, существовавший ранее и закрывшийся в 2024 году, ведёт к «Заводу Шпагина» от Перми I. В данный момент он находится на реконструкции в рамках реализации проекта «Компактный город» компанией РЖД.

