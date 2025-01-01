Надземный переход от пермской набережной к «Заводу Шпагина» появится в 2026 году Переход пройдёт от нового участка набережной к музейному кластеру Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Белимов-Гущин

В 2026 году будет построен надземный переход через ж/д пути от набережной на территорию «Завода Шпагина». Об этом ряд пермских СМИ сообщили со ссылкой на администрацию Перми.

По информации «Нового компаньона», на территорию бывшего завода переход будет выходить между двумя музеями — «Пермский период» (в здании бывшего цеха «Литера Д1») и новой Пермской художественной галереей.

Речь об этом шла на заседании правительства Пермского края ещё в августе 2024 года. Тогда об этом сказал министр транспорта Сергей Вешняков во время презентации проекта нового участка набережной — от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов, а губернатор Прикамья Дмитрий Махонин написал о проекте в своём телеграм-канале. В настоящее время этот новый участок набережной уже построен.





