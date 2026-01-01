Под Пермью на торги выставили земельный участок с недостроенными домами Начальная цена составляет 154 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд развития территорий

Фонд развития территорий объявил аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка под Пермью площадью 32,8 тыс. кв. м с недостроенными домами. Речь идёт об объектах на ул. Тепличной, 4 и 8 в д. Кондратово.

Торги на повышение цены пройдут 13 марта. Начальная цена составляет 154,2 млн руб.

Напомним, компания «Т-Ситистрой» планировала построить на Тепличной четыре дома, но обанкротилась. По всем домам было заключено около 50 договоров с дольщиками. Технико-экономические показатели по разрешительной документации: общая площадь — 37,4 тыс. кв. м, жилая площадь — 21 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — 2,6 тыс. кв. м.

На продаваемом участке разрешено строительство многоквартирных жилых домов высотой от шести до 16 этажей. Общая площадь запланированных объектов, согласно документации застройщика, составляет 16,9 тыс. кв. м, строительный объём — 53 куб. м, общая площадь 448 квартир — 9,3 тыс. кв. м.

О планах Фонда по реализации объекта через аукцион стало известно в 2023 году. Компания сообщила, что намерена продать с молотка пять земельных участков, где находятся проблемные объекты, которые строились в качестве жилья для дольщиков. Помимо объекта в Кондратово речь также шла об участках на ул. Автозаводской, 11, Звёздном, Первом Пермском микрорайоне в Лобаново и на ул. Цимлянской, 28 и 30 в Перми.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ФРТ вновь выставил на торги участок с долгостроем на ул. КИМ, 14 в Перми. Аукцион запланирован также на 13 марта. Начальная цена — 186,3 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.