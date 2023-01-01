Максим Артамонов В Пермском крае пять земельных участков под долгостроями выставят на аукционы Самый крупный из них — Первый пермский микрорайон Поделиться Твитнуть

Первый пермский микрорайон

Архив ИД «Компаньон»

Российский Фонд развития территорий планирует продать с молотка пять земельных участков в Прикамье, где находятся проблемные объекты, которые строились в качестве жилья для дольщиков. Речь идёт об участках на ул. Автозаводской, 11, о площадке «Т-Ситистрой» в Кондратово на ул. Тепличной, 4 и 8, и Первом Пермском микрорайоне в Лобаново. Кроме того, в перечне, опубликованном на сайте Фонда, — участки под долгостроями ТПФ «Пассаж-1» (ул. Цимлянская, 28 и 30 в Перми и ул. Бабичева, 4б («СтройДом») в Звёздном).

Участок по ул. Автозаводской, 11 предназначался до строительства ЖК «Ядома». Застройщиком выступила «Камская долина», однако она обанкротилась, а объект превратился в долгострой. В октябре 2021 года сообщалось, что дольщикам начали выплачивать компенсации.

В Кондратово на ул. Тепличной компания «Т-Ситистрой» планировала построить четыре дома, но также была признана банкротом. По всем домам было заключено около 50 договоров с дольщиками. Участок имеет площадь 3,2 га, площадь здания должна была составить 37,4 тыс. кв. м.

ЖК «Первый пермский микрорайон» в селе Лобаново Пермского края — самый крупный объект в Пермском крае по числу пострадавших — 393 дольщика. В 2013 году строительством 12 малоэтажных домов занималось ООО «КамСтройИнвест». По планам микрорайон должен был быть построен к 2016 году. Однако в связи с банкротством застройщика строительство было приостановлено. Более того, руководство компании было приговорено к реальному сроку за хищение и растрату более 1 млрд руб. при строительстве жилого комплекса. С декабря 2013-го по январь 2016 года гендиректор и член совета директоров ООО «КамСтройИнвест» похитили 969,8 млн руб., предназначенных для строительства жилого комплекса «Первый Пермский микрорайон» в Лобаново. Кроме того, была совершена растрата более 34,9 млн руб. Им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 6,5 лет в колонии общего режима. Площадь участка, выставляемого на торги, - 3,5 га. На этой площадке должны были построить 35,5 тыс. кв. м жилья.

На участке по ул. Цимлянской, 28 и 30 площадью 3,6 тыс. кв. м ООО «ТПФ «Пассаж-1» должно было начать строительство многоэтажного дома на 3,7 тыс. кв. м ещё в 2014 году, однако уже в 2016-м компания обанкротилась.

В ЗАТО Звёздный четырёхэтажный жилой дом по ул. Бабичева, 4б возводила фирма «Стройдом». Объект должны были сдать в эксплуатацию в 2019 году, но через два года фирма также была признана банкротом. Сейчас площадь участка под застройку составляет 5,4 тыс. кв. м (площадь строения — 2,5 тыс. кв. м).

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