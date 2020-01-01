Елена Синица Федеральный фонд защиты прав дольщиков принял решение достроить проблемный дом в Перми Дольщикам ещё одного пермского дома выплатят денежную компенсацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение по проблемным объектам в семи регионах страны. В частности, было принято решение и по двум проблемным объектам из Пермского края. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Так, решено достраивать дом на ул. Кабельщиков, 27. А дольщикам дома по ул. Автозаводской, 11 — выплатить денежную компенсацию.

В результате будут восстановлены права 55 дольщиков края.

В целом фонд принял решение о восстановлении прав в отношении 2967 прикамцев (38 домов). Свыше 630 дольщиков 17 домов уже получили компенсации. Сдачи жилья в эксплуатацию ожидают 2293 человека. Достройка их жилья запланирована в 2023–2024 годах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.