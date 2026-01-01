Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский вуз возглавил художник из Москвы Сергей Онучкин стал директором Уральского филиала Российской академии живописи Поделиться Твитнуть

Московский художник Сергей Онучкин официально стал директором Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (УФРАЖВиЗ). Как и предполагал «Новый компаньон», руководство академии в Москве не продлило контракт прежнего руководителя Алексея Мургина.

Сергей Онучкин в 2025 году пришёл в УФРАЖВиЗ в качестве заместителя директора, с января начал работать в качестве и.о. директора филиала. Официально он стал главой вуза 12 февраля.

Прежний директор Алексей Мургин — известный пермский художник, успешный график, активный член Пермского отделения Союза художников РФ. В этом качестве он и будет трудиться после увольнения с директорского поста.

Как стало известно ранее, УФРАЖВиЗ покинула также Татьяна Нечеухина, которая около 30 лет преподавала на кафедре живописи и композиции, а в последние годы заведовала этой кафедрой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.