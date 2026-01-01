Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Пермский вуз возглавил художник из Москвы

Сергей Онучкин стал директором Уральского филиала Российской академии живописи

Онучкин

Фото: artacademy.perm.ru

Московский художник Сергей Онучкин официально стал директором Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (УФРАЖВиЗ). Как и предполагал «Новый компаньон», руководство академии в Москве не продлило контракт прежнего руководителя Алексея Мургина.

Сергей Онучкин в 2025 году пришёл в УФРАЖВиЗ в качестве заместителя директора, с января начал работать в качестве и.о. директора филиала. Официально он стал главой вуза 12 февраля.

Прежний директор Алексей Мургин — известный пермский художник, успешный график, активный член Пермского отделения Союза художников РФ. В этом качестве он и будет трудиться после увольнения с директорского поста.

Как стало известно ранее, УФРАЖВиЗ покинула также Татьяна Нечеухина, которая около 30 лет преподавала на кафедре живописи и композиции, а в последние годы заведовала этой кафедрой.

