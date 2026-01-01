Пермский застройщик получил разрешение на возведение ЖК в Балатово Новые дома появятся на улице Леонова Поделиться Твитнуть

Пермское ООО «СЗ «ЖК «Спутник» получил разрешение на строительство домов в м/р Балатово. Согласно данным, опубликованным в ЕИСЖС, документ был выдан 15 января 2026 года на срок до 15 января 2030 года.

Жилой комплекс комфорт-класса на 415 квартир будет построен в Перми по ул. Леонова, 45б. Планируется, что он будет высотой 11 этажей, общая жилая площадь составит 18,1 тыс. кв. м. На территории обустроят детскую и спортивную площадки, площадку для сбора мусора, паркинг не менее чем на 106 машино-мест и гостевую парковку на 20 машино-мест. Ввод в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2028 года.

Напомним, на участке в границах улиц Леонова, Рязанской и Геологов в 2025 году была установлена зона комплексного развития территории. В рамках проекта застройщик планирует возвести жильё, выполнить благоустройство и развитие улично-дорожной сети, а также построить физкультурно-спортивный комплекс для школы карате.

ООО «СЗ «ЖК «Спутник» было зарегистрировано в 2023 году Вадимом Мелединым, владельцем строительной компании «Парма», инициатора спортивного проекта на Мулянке ООО «Вейк-парк — Парма». Компания, по данным ЕГРЮЛ, занимается строительством жилых и нежилых зданий, уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

