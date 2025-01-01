Проект планировки участка под КРТ на улице Леонова в Перми пройдёт общественные обсуждения Развитием территории займётся компания «Спутник» Поделиться Твитнуть

Фото: публичная кадастровая карта

Проект планировки территории в Индустриальном районе Перми, где планируется комплексное развитие, будет направлен на общественные обсуждения. Соответствующий приказ опубликован на сайте краевого минимущества.

Речь идёт об участке в границах улиц Леонова, Рязанской и Геологов в Перми. Отделу градостроительного развития ведомства 25 февраля было поручено подготовить проект планировки, разработанный в интересах ООО «СЗ «ЖК «Спутник», и заключение министерства о его соответствии требованиям градостроительного законодательства для представления в администрацию Перми для организации общественных обсуждений или публичных слушаний.

В январе комиссия по ПЗЗ одобрила заявление ООО об установлении границ КРТ на данном участке. В рамках проекта планируется возведение жилья, благоустройство, развитие улично-дорожной сети и строительство физкультурно-спортивного комплекса для школы карате.

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