Алёна Бронникова В рамках КРТ в Индустриальном районе построят спорткомплекс для школы карате Застройщик согласовал установление зоны комплексного развития территории Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми в рамках комплексного развития территории (КРТ) в Индустриальном районе планируется построить спорткомплекс для школы карате. Об этом стало известно на заседании комиссии по ПЗЗ 24 января.

ООО «Спутник» обратилось с заявлением об установлении границ территориальной зоны КРТ в границах улиц Рязанской, Геологов и Леонова. В интересах компании по доверенности выступает физическое лицо Н.Н. Пойлова.

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

«На сегодняшний день заключён договор по инициативе правообладателя. В границах данного договора предусмотрены мероприятия по благоустройству и развитию улично-дорожной сети в рамках соглашения с администрацией Перми. Также предусмотрено строительство физкультурно-спортивного комплекса для школы карате», — рассказала замглавы минимущества Прикамья Виктория Бабушкина.

По итогам рассмотрения было принято решение о подготовке проекта внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки. Принятие решения не требует публичных слушаний.

О планах развивать эту территорию комплексно сообщалось в июле. Тогда с заявлением установить на карте градостроительного зонирования границы КРТ в отношении данного участка Пойлова обратилась в интересах Вадима Меледина, учредителя ООО «Парма» и СЗ «ЖК «Спутник».

«ЖК «Спутник» был зарегистрирован в 2023 году для строительства жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и учредителем является Вадим Меледин. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб.

Участок соседствует с жилым домом «Родина» (ул. Леонова, 45). Его площадь составляет почти 3,9 тыс. кв. м. В данный момент он входит в зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2.

Ранее территория находилась в зоне объектов промышленности ПК-4, в 2022 году ООО «Верхнекамстройинвест» попросил изменить зону на Ц-2. Застройщик планировал возвести здесь многоквартирный дом на 6 тыс. кв. м. Для реализации проекта комиссия предложила заключить соглашение с мэрией.

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