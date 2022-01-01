Мария Сыропятова Вопрос строительства многоэтажки на ул. Леонова в Перми отложен Застройщику предложено заключить с мэрией соглашение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Застройщик ООО «Вернекамстройинвест» планирует возвести многоэтажный многоквартирный дом по ул. Леонова, 45 (рядом с ЖК «Родной») в Перми. Для этого его представитель 30 июня на заседании Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки (ППЗЗ) просил изменить зонирование для объектов промышленности (ПК-4) на зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) с плотностью застройки 1,6.

Сейчас участок в 3,8 тыс. кв. м находится в частной собственности, на нём зарегистрировано здание склада. По словам представителя ООО «Верхнекамстройинвест» Ивана Калитина, здесь планируется возвести многоквартирный дом на 6 тыс. кв. м.

«С севера и востока к участку прилегают производственные здания. Нет ли на участке ограничений для строительства жилья?» — попросил уточнить на комиссии главный архитектор Пермского края Артём Габдрахманов. Иван Калитин ответил, что ограничения сняты.

Замглавы Перми Елена Гонцова обратила внимание на то, что застройщик предлагает смену зонирования с нежилой на жилую.

«Смена зонирования при дефиците мест в дошкольных и школьных учреждениях осуществляется при наличии соглашения с администрацией Перми», — прокомментировала ситуацию Елена Гонцова.

Секретарь комиссии по ППЗЗ Виктория Бабушкина обратила внимание, что переукомплектованность школ на территории составляет 3171 место, а в дошкольных учреждениях — 1302 места.

Вопрос смены зонирования был отложен, стороны договорились обсудить это после заключения соглашения с мэрией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.