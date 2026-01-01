В Березниках Пермского края приостановлена работа доставки роллов Деятельность прекращена на 30 суток Поделиться Твитнуть

В Березниках из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа предприятия по производству и доставке суши и роллов «Оригами». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Нарушения, создающие угрозу причинения вреда жизни, были выявлены во время обязательного профилактического визита в отношении индивидуального предпринимателя Артюшевской Г.Х., осуществляющей деятельность по ул. Пятилетки, 25.

Так, сотрудники не соблюдали технологические режимы и санитарно-гигиенические условия производства, маркировки технологического оборудования и инвентаря отсутствовали, на оборудовании не было локальных вытяжных систем, на участке порционирования и упаковки готовых блюд не было бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха, отсутствовали условия для раздельного мытья разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции. Кроме того, владелец предприятия общепита не заключил договор на вывоз и утилизацию ТКО и привлекал к работе сотрудников без соответствующей профессиональной и санитарно-гигиенической подготовки, медосмотра и вакцинации.

После визита Роспотребнадзор снова проверил заведение 2 февраля. Часть нарушений не была устранена. В отношении ИП были составлены протоколы о временном запрете деятельности по организации общественного питания и протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Березниковский городской суд 9 февраля приостановил деятельность заведения на 30 суток.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми приостановило деятельность кафе «Шаурма» по ул. Верхнемуллинской, 134. Поводом стало выявление Роспотребнадзором многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.