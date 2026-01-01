Суд приостановил работу кафе «Шаурма» в Перми из-за грубых нарушений санитарных норм Поделиться Твитнуть

Пермский суд вынес решение о приостановке деятельности кафе «Шаурма», расположенного по адресу ул. Верхнемуллинская, 134, на 30 суток. Поводом для столь строгой меры стало выявление многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований в ходе проверки Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, в заведении отсутствует необходимое цеховое деление производственных помещений, нарушена технологическая поточность процессов приготовления пищи, а также отсутствует бактерицидное оборудование. Сотрудники обнаружили, что уборочный инвентарь хранится прямо на улице, мойка не оборудована вытяжкой, а рабочая униформа персонала смешана с уличной обувью и личными вещами.

Кроме того, производственные столы имеют повреждения в виде отслоившегося покрытия и ржавчины, влажная уборка проводится нерегулярно, а температурный режим хранения продуктов не фиксируется. Пищевое сырьё принималось без сопроводительных документов, а в медицинской книжке повара отсутствовали отметки о вакцинации против гепатита, дифтерии и кори. Контроль качества на основе системы ХАССП в заведении не осуществлялся.

Владелица кафе на судебном заседании признала вину и сообщила, что часть замечаний устранена. Она просила суд не приостанавливать работу заведения, пояснив, что оно является для неё единственным источником дохода. Однако суд установил, что не все выявленные нарушения устранены, что создаёт потенциальную угрозу для здоровья посетителей.

Постановление суда вступило в силу.

