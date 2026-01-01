Замруководителя фракции КПРФ в заксобрании Прикамья станет Игорь Малых Ранее эту должность занимал Владимир Чулошников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края выбрали нового заместителя руководителя. Эту должность займёт Игорь Малых. Об этом «Новому компаньону» сообщила руководитель фракции Анна Баранова.

Она отметила, что ранее должность замглавы занимал скончавшийся Владимир Чулошников.

«Заместителем руководителя фракции был Чулошников Владимир Вениаминович. После его безвременного ухода из жизни принято решение, что данную должность займет Малых Игорь Юрьевич», — рассказала Анна Баранова.

Напомним, депутат краевого заксобрания Владимир Чулошников скончался в октябре 2025 года. На ноябрьском пленарном заседании было принято решение о досрочном прекращении его полномочий. Вакантный мандат был передан Степану Федотовских.

Игорь Малых был избран депутатом заксобрания третьего и четвёртого созывов от регионального отделения политической партии КПРФ. Является заместителем председателя комитета по бюджету. Работал до 2004 года руководителем предприятия ООО «Пермь Леспром-1», с 2015 года — заместителем директора ООО «Краснокамский полиграфический комбинат». Возглавлял Краснокамскую городскую думу, Земское собрание Краснокамского района пятого созыва.

