Депутат заксобрания Пермского края отправился на СВО Степан Федотовских стал депутатом краевого парламента в декабре 2025 года

фото предоставлено Губахинским местным отделением КПРФ

Степан Федотовских, депутат Законодательного собрания Пермского края, ушёл на службу в зону специальной военной операции. Об этом сайту perm.aif.ru сообщила Ксения Айтакова, первый секретарь краевого комитета КПРФ.

Федотовских получил депутатский мандат в декабре 2025 года по предложению крайкома партии, согласованному президиумом ЦК КПРФ. Напомним, вакантный мандат образовался после смерти депутата краевого парламента Владимира Чулошникова 22 октября. Постановление о досрочном прекращении его полномочий депутаты заксобрания приняли на пленарном заседании 27 ноября.

Отметим, что Степан Федотовских уже уезжал на СВО в августе 2024 года.

