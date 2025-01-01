Вакантный депутатский мандат Заксобрания Прикамья передан коммунисту из Губахи Место в краевом парламенте займёт Степан Федотовских Поделиться Твитнуть

Вакантный депутатский мандат Заксобрания региона четвёртого созыва передан кандидату в депутаты от КПРФ Степану Федотовских. Соответствующее решение приняла избирательная комиссия Прикамья.

В своём телеграм-канале первый секретарь краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова 4 декабря 2025 года сообщила, что «с президиумом ЦК КПРФ согласована передача мандата депутата Законодательного собрания Пермского края Степану Федотовских — участнику СВО, настоящему патриоту, входящему в руководящие органы Губахинского отделения партии».

В пресс-службе крайизбиркома отметили, что решение о передаче вакантного мандата Степану Федотовских принято, учитывая предложение крайкома партии, согласованного президиумом ЦК КПРФ.

Напомним, вакантный мандат образовался после смерти депутата краевого парламента Владимира Чулошникова 22 октября. Постановление о досрочном прекращении его полномочий депутаты Заксобрания приняли на пленарном заседании 27 ноября.

