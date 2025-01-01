Ушёл из жизни депутат заксобрания Пермского края Владимиру Чулошникову было 67 лет Поделиться Твитнуть

Владимир Чулошников

Константин Долгановский

Скончался депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Чулошников, об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в ЗС. Чулошников представлял в краевом парламенте партию КПРФ. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Владимир Чулошников родился 8 октября 1958 года в п. Ергач Кунгурского района Пермской области. Окончил Пермский политехнический институт в 1982 году по специальности «маркшейдерское дело» с квалификацией горного инженера. В 1993 году получил диплом юриста в Высшей юридической заочной школе МВД РФ. С 1983 по 2012 год служил в системе МВД РФ. В 2005 году был назначен первым заместителем начальника ГУВД по Пермскому краю, а в 2009-м ему было присвоено звание генерал-майора милиции указом президента РФ. Чулошников имеет государственные награды: Орден Почёта (1995), почётные звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ» и «Ветеран боевых действий» (2000), а также звание генерал-майора (2009).

