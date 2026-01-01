На Компросе в Перми закрылась кофейня-игровая «Мами» Она проработала пять месяцев Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей кофейни "Мами"

В понедельник, 9 февраля, закрылась кофейня-игровая «Мами», расположенная на Комсомольском проспекте, 33 в Перми. Об этом представители кафе сообщили клиентам в соцсетях.

«Кофейня на Комсомольском проспекте прекращает работу. Мы искренне благодарим всех, кто приходил к нам в гости в центре города. Продолжаем работать и вкладывать все силы в развитие и процветание нашей кофейни-игротеки по одному адресу — ул. Малкова, 12», — говорится в информации.

Напомним, «Мами» заняла площади закрывшейся кофейни «Белый слон» на Компросе в сентябре 2025 года.

Первая кофейня «Мами» в Перми (на ул. Малкова, 12) открылась в декабре 2023 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что владельцы кафе по ул. Екатерининской, 88 в Перми, созданного по мотивам культового сериала «Друзья», объявили о закрытии. Central perk прекратит работу с 13 марта. О прекращении деятельности также заявили «Китайская столовая» (ул. Ленина, 76) и кафе правильного питания «ПэПэ» (ул. Чернышевского, 20).

