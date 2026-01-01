В Перми официально открылся сэндвич-шоп Sandwich Слат Проект создан основателями израильского бистро «Мигранты» Поделиться Твитнуть

Фото Екатерины Фотиной /тг-канал "Что где есть в Перми"

В торговом центре «Радуга» (Пермь, ул.1-я Красноармейская, 6) 6 февраля официально открылся сэндвич-шоп Sandwich Слат. Проект создан основателями израильского бистро «Мигранты» — Олегом Пастуховым и Никитой Лаптевым. Он был анонсирован ещё осенью. Открытие ожидалось в конце октября.

Площадь сэндвич-шопа — 20 кв. м. В меню — сэндвичи, картофель фри и лимонады. Телеграм-канал «Что где есть в Перми» уточняет, что в основе сэндвичей лежит классическая американская комбинация бекона, салата и помидора (BLT). Хлеб для них изготавливается в ремесленной пекарне «Брэдбери».

Напомним, кафе «Мигранты» открылось в Перми весной 2025 года, недалеко от ТЦ «Радуга» — в ЖК «Солнечный город» (ул. Островского, 93б). Кафе работает в формате fast casual. По словам владельцев, меню заведения представлено не еврейской, а именно израильской кухней, в него вошли израильский салат, шакшука с кюфтой и классическая, лахмаджун, различные виды хумуса и супы.

