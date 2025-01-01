Владельцы бистро израильской кухни «Мигранты» в Перми запустят новый проект Осенью откроется сэндвич-шоп «Sandwich Слат» Поделиться Твитнуть

Владельцы первого в Перми бистро израильской кухни «Мигранты» Олег Пастухов и Никита Лаптев готовятся к запуску нового гастрономического проекта на площадке ТЦ «Радуга» (ул. Островского, 91). Как сообщает «Прм.Собака.ru», открытие запланировано на осень 2025 года.

В небольшом пространстве 20 кв. м разместятся сэндвич-шоп «Sandwich Слат» и лавка мясных деликатесов собственного производства и локальных ремесленных сыров. Точная дата начала работы проекта пока не раскрывается.

Напомним, «Мигранты» открылись в Перми весной, недалеко от ТЦ «Радуга» — в ЖК «Солнечный город» (ул. Островского, 93б). Кафе работает в формате fast casual: еда готовится быстро, сервис минимизирован, а в зале нет официантов. По словам владельцев, меню заведения представлено не еврейской, а именно израильской кухней, в него вошли израильский салат, шакшука с кюфтой и классическая, лахмаджун, различные виды хумуса и супы.

