Власти озвучили поставленную перед ФК «Амкар Пермь» задачу на новый сезон Клуб не должен выбыть из «серебра» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

На встрече с болельщиками в январе президент ФК «Амкар Пермь» Дмитрий Мартынов сохранил интригу относительно задач на предстоящий сезон. Он рассказал, что после сборов и формирования состава команды в молодёжном центре «Кристалл» состоится презентация игроков, где болельщики смогут задать вопросы тренерскому штабу и команде, в том числе обсудить задачи.

«Именно на этой встрече болельщики вместе с командой определят задачу на предстоящий сезон», — процитировали слова президента в пресс-службе «Амкара».

«Новый компаньон» обратился за комментарием в Министерство физической культуры и спорта Пермского края. В ведомстве озвучили планируемый спортивный результат на сезон, установленный соглашением с клубом.

«Ежегодно между министерством и профессиональными клубами, получающими субсидию из бюджета Пермского края, заключаются соглашения, в которых устанавливается, в том числе, планируемый спортивный результат. Согласно документу, ФК «Амкар Пермь» в этом сезоне должен занять не ниже шестого места в дивизионе «серебро», — рассказали в минспорта.

Напомним, по итогам сезона «Амкар Пермь» стал чемпионом Второй лиги Б группы 4 и прошёл в группу «серебро» дивизиона А Второй лиги. Соперниками красно-чёрных в двухкруговом турнире в этом году будут: «Алания» из Владикавказа, брянское «Динамо», «Динамо» из Владивостока, «Динамо-2» из Москвы, «Динамо» из Кирова, «Динамо» из Ставрополя, «Зенит-2» из Санкт-Петербурга и «Тюмень». Из регионального бюджета клубу выделят 76,5 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.