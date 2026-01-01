Пермский «Амкара» первый матч чемпионата 2026 года проведёт во Владивостоке Игра состоится 28 февраля Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Стали известны соперники пермского «Амкара» в первых двух турах чемпионата России по футболу.

В стартовом матче турнира «Амкар» 28 февраля сыграет на выезде против владивостокского «Динамо». Во втором туре 7 марта пермяки примут на своём поле «Динамо-2» (Москва). Отмечается, что полный календарь будет опубликован после утверждения бюро исполкома РФС. До утверждения ещё возможно внесение изменений в итоговую версию.

Напомним, что в сезоне 2026 года футбольный клуб «Амкар» будет выступать в дивизионе «А» Второй лиги, в группе «серебро». Это повышение в классе. Его команда получила по итогам 2025 года, став победителем группы 4 дивизиона «Б» Второй лиги.

Соперниками красно-черных в двухкруговом турнире в этом году будут: «Алания» из Владикавказа, брянское «Динамо», «Динамо» из Владивостока, «Динамо-2» из Москвы, «Динамо» из Кирова, «Динамо» из Ставрополя, «Зенит-2» из Санкт-Петербурга и «Тюмень».

