Из бюджета Пермского края в 2026 году «Амкару» выделят 76,5 млн рублей В новом сезоне стоимость билетов на домашние матчи вырастет

Константин Долгановский

Размер субсидии ФК «Амкар Пермь» из бюджета Пермского края в 2026 году составит 76,5 млн руб. Остальная часть бюджета клуба будет обеспечена за счёт собственных доходов и средств главного партнёра.

«Краевая субсидия составит 76,5 млн руб. Также клуб планирует обеспечить порядка 30-40% бюджета за счёт собственных доходов: привлечения спонсоров, продажи клубной атрибутики и различных категорий билетов на матчи, а также успешного выступления в Кубке России», — цитирует пресс-служба слова президента клуба Дмитрия Мартынова.

Конкретный объём бюджета не называется. Отмечается, что по договорённости с органами власти оставшаяся часть бюджета будет обеспечена главным партнёром — компанией «Пермэнергосбыт». По словам президента ФК «Амкар Пермь», этого объёма финансирования будет достаточно для участия в предстоящем сезоне.

Кроме того, болельщиков предупреждают, что в новом сезоне клуб планирует незначительно увеличить стоимость билетов на матчи, поскольку все прошлогодние домашние игры приносили убыток, а в этом году уже почти все подрядчики подняли свои цены на 10-20%.

В прошлом году «Новый компаньон» писал, что размер краевой субсидии в 2025 году составлял 75 млн руб. По итогам сезона «Амкар Пермь» стал чемпионом Второй лиги Б группы 4 и прошёл в дивизион Б группы «серебро» (Вторая лига). При этом на встрече с болельщиками в преддверии нового сезона Дмитрий Мартынов рассказал, что задача на предстоящий сезон будет определена на встрече болельщиков с тренерским штабом и игроками после сборов.

