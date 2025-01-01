Пермский «Амкар» стал чемпионом Второй лиги «Б» группы 4 и обеспечил себе проход в следующую лигу Команда одержала победу над «Динамо-Барнаул» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В домашнем матче на стадионе «Звезда» Пермский «Амкар» 19 октября одержал победу над «Динамо-Барнаул». Счет поединка 1:3 в пользу красно-чёрных. Таким образом пермский футбольный клуб вышел в дивизион Б группы «серебро» (Вторая лига). Голы забили Артём Котик и Даниил Зуев.

Во время матча шло зрительское онлайн-голосование за лучшего игрока октября. Им стал Лев Толкачёв. В октябре полузащитник принял участие во всех трёх матчах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи в ворота соперников. Вторым стал Даниил Зуев с 23% голосов, замкнул тройку Никита Колесов с 17%.

Даниил Зуев был признан лучшим игроком сезона. Полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал шесть результативных передач в ворота соперников.

