Владелец пермской ювелирной компании регистрирует новый товарный знак Разработка коллекций под брендом «Пермь Великая» займёт время Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Владелец пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин направил в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака «Пермь Великая». По данным сайта Znakoved, заявление поступило 13 января.

Андрей Саламатин подтвердил «Новому компаньону» информацию о планах развития нового бренда. Он рассказал, что компания готовит несколько новых серебряных коллекций под этим товарным знаком.

«Разрабатываемые проекты очень интересные, но долгие в изготовлении. Примерные сроки выхода коллекций «Пермь Великая» — 2027-2028 год. Хочу отметить, что пермские СМИ чрезвычайно мало знают о роли серебра в судьбе Перми и игнорируют эту тему. Наша задача — сделать Пермь одной из мировых серебряных столиц. Все основания для этого есть», — добавил он.

Осенью 2023 года Андрей Саламатин также подал заявку на регистрацию товарного знака «Серебро Пармы». Решение было принято после отзыва коллекции и прав на бренд «Сердце Пармы». Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева обвинила «Серебронику» в нарушении авторских прав и неправомерной регистрации данного товарного знака.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.