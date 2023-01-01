Максим Артамонов В споре о «Сердце пармы» поставлена точка Палата по патентным спорам аннулировала права на товарный знак для владельца «Сереброники» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева заявила, что на заседании Коллегии палаты по патентным спорам было принято решение о прекращении действия товарного знака «Сердце пармы», зарегистрированного на имя владельца пермской ювелирной компании Андрея Саламатина зимой этого года. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Зайцеву.

Этим решением регистрация товарного знака и использование его предпринимателем Саламатиным признана недействительной, незаконной и нарушающей авторские права писателя Алексея Иванова. Таким образом, в этом деле поставлена точка, пояснила Юлия Зайцева.

По словам продюсера писателя, противостояние продолжалось около пяти месяцев и закончилось тем, что Палата по патентным спорам аннулировала права на товарный знак «Сердце пармы» Андрея Саламатина.

При этом к заседанию Коллегии палаты бизнесмен представил свои доводы законности регистрации на свое имя и использования товарного знака «Сердце пармы» для изготовления ювелирной продукции. Среди них: название не является уникальным, не принадлежит Иванову, не ассоциируется с его именем и всегда широко использовалось в Прикамье до появления романа, а сама книга не является широко известным произведением литературы.

«Никаких других заявлений, в том числе о добровольном отказе от использования товарного знака, в Палату по патентным спорам к заседанию Саламатин не представил», — пояснила также Зайцева, которая участвовала в заседании вместе с юристами Иванова.

Продюсер писателя также напомнила, что книге «Сердце пармы» 20 лет, она выдержала 18 переизданий. За эти годы были десятки допечаток тиражей, сотни статей, научные диссертации, отдельная научная конференция в уфимском университете по роману, аудио- и электронные версии находятся в топах продаж. Несколько сотен тысяч копий продано в разных форматах, а экранизацию романа посмотрели миллионы людей.

Напомним, в начале сентября Юлия Зайцева заявила, что намерена подать иски к трём пермским компаниям — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA, которые используют или планируют использовать авторское название книги писателя для продвижения своей продукции. Она сообщила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения». Впоследствии все три компании принесли извинения писателю и пообещали не использовать этот бренд.

Подробности этой истории можно прочитать в нашем материале.

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