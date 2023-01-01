Максим Артамонов Владелец ювелирной компании регистрирует товарный знак «Серебро Пармы» Ранее была аннулирована его заявка на регистрацию бренда «Сердце Пармы» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Руководитель пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин решил зарегистрировать товарный знак «Серебро Пармы». Данные об этом опубликованы на сайте znakoved.ru. Первым обратило внимание на регистрацию нового товарного знака издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Заявка на регистрацию поступила 23 октября.

В начале сентября Юлия Зайцева заявила, что намерена подать иски к трём пермским компаниям — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA, которые используют или планируют использовать авторское название книги писателя для продвижения своей продукции. Она сообщила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения». Впоследствии все три компании принесли извинения писателю и пообещали не использовать этот бренд.

Позже Юлия Зайцева сообщила, что планирует обратиться в суд в связи с невыполненным бизнесменом Саламатиным обещанием отозвать заявление о регистрации товарного знака «Сердце Пармы». Зайцева напомнила, что 14 сентября на пресс-конференции Саламатин признал нарушение авторских прав и публично пообещал направить в Роспатент заявление об отказе от прав на знак «Сердце Пармы». На той же пресс-конференции он попросил не применять финансовые санкции за нарушение авторских прав и отказаться от исков со стороны Иванова.

В начале октября Андрей Саламатин на своей странице ВКонтакте опубликовал документы о подаче заявления в Роспатент об отзыве прав на бренд «Сердце Пармы». По его словам, 20 сентября на портале Роспатента зарегистрирована заявка на прекращение охраны зарегистрированного товарного знака «Сердце Пармы».

Точка в споре об использовании бренда была поставлена почти две недели назад, когда Палата по патентным спорам приняла решение прекратить действие товарного знака «Сердце Пармы», зарегистрированного на имя Андрея Саламатина. Этим решением регистрация товарного знака и использование его предпринимателем Саламатиным признаны недействительными, незаконными и нарушающими авторские права писателя Алексея Иванова.

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