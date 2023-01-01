Максим Артамонов
Владелец «Сереброники» опубликовал документы об отзыве товарного знака «Сердце Пармы»
Роспатент удовлетворил заявку 18 сентября
Собственник пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин на своей странице ВКонтакте опубликовал документы о подаче заявления в Роспатент об отзыве прав на бренд «Сердце Пармы».
Судя по документам, заявка была удовлетворена 18 сентября.
В начале этой недели продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева сообщила, что планирует обратиться в суд в связи с невыполненным бизнесменом Саламатиным обещанием отозвать заявление о регистрации товарного знака «Сердце Пармы». Зайцева тогда напомнила, что 14 сентября на пресс-конференции Андрей Саламатин признал нарушение авторских прав и публично пообещал направить в Роспатент заявление об отказе от прав на знак «Сердце Пармы». На той же пресс-конференции он попросил не применять финансовые санкции за нарушение авторских прав и отказаться от исков со стороны Иванова.
По словам Саламатина, 20 сентября на портале Роспатента зарегистрирована заявка на прекращение охраны зарегистрированного товарного знака «Сердце Пармы».
«Все юридические процедуры я уже выполнил 2 недели назад и теперь просто жду прохождения всех законных регистрационных действий со стороны государства», — заявил бизнесмен, сказав, что за всеми его заявками «должна была следить «команда юристов Иванова».
Напомним, в начале сентября Юлия Зайцева заявила, что намерена подать иски к трём пермским компаниям — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA, которые используют или планируют использовать авторское название книги писателя для продвижения своей продукции. Она сообщила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения». Впоследствии все три компании принесли извинения писателю и пообещали не использовать этот бренд.
Подробнее об этой истории можно прочитать в нашей статье.
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