Максим Артамонов Владелец «Сереброники» опубликовал документы об отзыве товарного знака «Сердце Пармы» Роспатент удовлетворил заявку 18 сентября Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Собственник пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин на своей странице ВКонтакте опубликовал документы о подаче заявления в Роспатент об отзыве прав на бренд «Сердце Пармы».

Судя по документам, заявка была удовлетворена 18 сентября.

Скриншот документа/ Страница Андрея Саламатина во ВК

В начале этой недели продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева сообщила, что планирует обратиться в суд в связи с невыполненным бизнесменом Саламатиным обещанием отозвать заявление о регистрации товарного знака «Сердце Пармы». Зайцева тогда напомнила, что 14 сентября на пресс-конференции Андрей Саламатин признал нарушение авторских прав и публично пообещал направить в Роспатент заявление об отказе от прав на знак «Сердце Пармы». На той же пресс-конференции он попросил не применять финансовые санкции за нарушение авторских прав и отказаться от исков со стороны Иванова.

По словам Саламатина, 20 сентября на портале Роспатента зарегистрирована заявка на прекращение охраны зарегистрированного товарного знака «Сердце Пармы».

«Все юридические процедуры я уже выполнил 2 недели назад и теперь просто жду прохождения всех законных регистрационных действий со стороны государства», — заявил бизнесмен, сказав, что за всеми его заявками «должна была следить «команда юристов Иванова».

Напомним, в начале сентября Юлия Зайцева заявила, что намерена подать иски к трём пермским компаниям — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA, которые используют или планируют использовать авторское название книги писателя для продвижения своей продукции. Она сообщила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения». Впоследствии все три компании принесли извинения писателю и пообещали не использовать этот бренд.

Подробнее об этой истории можно прочитать в нашей статье.

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