Средняя цена за литр бензина в Пермском крае выросла на 23 копейки Марки АИ-92 и АИ-95 оказались самыми дорогими среди регионов ПФО

Константин Долгановский

Средняя потребительская цена за литр автомобильного топлива в Пермском крае с 27 января по 2 февраля составила 64,88 руб. По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 23 коп. — на 26 января средняя стоимость литра составляла 64,65 руб. Об этом сообщает Росстат.

Цена выросла на все марки бензина и дизельное топливо. Если говорить о ценах на конкретные марки, то средняя стоимость литра АИ-92 выросла на 10 коп., до 61,66 руб., АИ-95 — на 10 коп., до 66,81 руб., АИ-98 и выше — на 24 коп., до 92,37 руб. Стоимость дизельного топлива показала рост на 4 коп., поднявшись до 77,45 руб. за литр.

Среди регионов ПФО Пермский край по средней цене за литр бензина занимает второе место — после Нижегородской области (65,06 руб.). Дизельное топливо и бензин 92- и 95-й оказались самыми дорогими в Прикамье. Только по цене на АИ-98 регион занял третью строчку.

Изменение цен на бензин за указанный период было зафиксировано в 59 российских регионах, и заметнее всего в Кировской области (+0,8%). Снижение — зафиксировано в восьми регионах, более всего в Чеченской Республике (-1,7%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что на чистую среднюю зарплату жители Пермского края могут купить 1169 л бензина марки АИ-92. В декабре 2025 года он стоил 60,67 руб., увеличившись за год 9,7%.

