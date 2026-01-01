На среднюю зарплату жители Пермского края могут купить 1169 литров АИ-92 В общероссийском рейтинге регион улучшил позиции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На чистую среднюю зарплату жители Пермского края могут купить 1169 л бензина марки АИ-92. Такие данные следуют из рейтинга российских регионов по доступности бензина, составленного РИА Новости.

Исследование показало, что в декабре 2025 года литр АИ-92 в Прикамье стоил 60,67 руб., что несколько ниже общероссийского показателя — 61,39 руб. за литр. За год цена этого топлива в регионе выросла на 9,7%, в среднем по России — на 11,3%.

Согласно средним показателям по России, жители страны могут приобрести на свою среднемесячную зарплату 1393 л бензина АИ-92. Самый большой показатель зафиксирован в Москве, где жители могут купить 2528 л за среднюю зарплату, в Чукотском АО — 2463 л и Ямало-Ненецком АО — 2436 л.

В рейтинге по доступности бензина соседняя с Пермским краем Свердловская область заняла 17-ю строчку (1277 л), а Нижегородская область — 33-ю строчку (1128 л). Наименьший объём бензина по стране на среднюю зарплату могут приобрести жители Республики Ингушетии (601 л), Республики Дагестан (612) и Чеченской Республики (640).

Самым дорогим АИ-92 в декабре оказался в Камчатском крае, занявшем 10 место в рейтинге, (80,1 руб. за литр), Сахалинской области — 11 место (79,98 руб. за литр) и Магаданской области — 6 место (77,48 руб.). В Москве — 61,43 руб. за литр. Самые низкие цены на бензин в декабре были зафиксированы в Челябинской области — 27 место в рейтинге по доступности (57,4 руб. за литр), Курганской области — 41 место (57,43 руб.) и Омской области — 42 место (57,77 руб.).

Сильнее всего за год цены на АИ-92 выросли в Дагестане — на 24,2%, Забайкалье — на 23,4% и Республике Алтай — 21,9%. Наименее заметный рост — в Якутии (+8,2%), на Чукотке (+8,8%) и в Адыгее (+9,1%).

Пермский край по итогам нового исследования улучшил свои позиции в рейтинге по доступности бензина. Летом 2025 года регион занимал 31-ю строчку, на среднюю зарплату жители могли себе позволить 1156 литров АИ-92.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 20 по 26 января средняя цена бензина в Пермском крае выросла на 4 коп. и составила 64,65 руб. за литр. АИ-92 подорожал на 4 коп., до 61,56 руб. за литр.

