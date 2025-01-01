Алёна Бронникова Прикамье поднялось на две строчки в рейтинге регионов по доступности бензина На среднюю зарплату жители могут купить 1156 литров АИ-92 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рейтинге российских регионов по доступности бензина Прикамье заняло 31-е место, что на две позиции выше, чем летом 2024 года. Рейтинг составлен аналитиками РИА Новости из расчёта средней заработной платы в регионе на среднюю стоимость литра бензина марки АИ-92. Список ранжирован от большего объёма топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату, к меньшему.

В Пермском крае на чистую среднюю заработную плату можно приобрести 1156 л АИ-92, средняя стоимость которого в апреле составила 56,17 руб. С декабря цена выросла на 1,6%. В среднем по России цена за литр АИ-92 составила 56,48 руб., на среднюю зарплату можно приобрести 1385 л этой марки. В среднем с конца 2024 года цена выросла на 2,4%.

Лидерами рейтинга стали ЯНАО, где на среднюю зарплату можно купить 2653 л АИ-92 (54,58 руб./л), Москва — 2506 л (57,38 руб./л) и Чукотский АО — 2425 (68 руб./л). Меньше всего себе могут позволить жители республик Ингушетия — 640 л (55,25 руб./л), Чечня — 678 л (54,72 руб./л) и Дагестан — 712 л (55,03 руб./л). В соседней с Прикамьем Свердловской области на среднюю зарплату жители могут приобрести 1255 л, там цена за литр АИ-92 составила в апреле 55,76 руб. (+2,6% к декабрю). Регион занимает 25-ю строчку.

Самым дорогим АИ-92 оказался в Якутии — 72,07 руб./л (12-е место в рейтинге по доступности бензина), на Камчатке — 71,01 руб./л (10-е место) и в Магаданской области — 69,15 руб./л (6-е место). Самый дешёвый — в Челябинской (52,75 руб./л, 29 место), Курганской (52,83 руб./л, 41 место) областях и Татарстане (53,57 руб./л, 23 место).

С декабря 2024 года в четырёх российских регионах цена за литр бензина к апрелю снизилась: в Тыве на 7,4%, ЯНАО на 4,7%, Сахалинской области на 1,9% и Дагестане на 0,9%. Динамика не зафиксирована на Чукотке и в Чечне. Самый значительный рост отмечался на Камчатке (+4%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в начале июня в Прикамье возобновился рост цен на бензин. Средняя потребительская цена литра автомобильного топлива на 2 июня составила 59,19 руб. Это на 6 коп. выше, чем неделей ранее.

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